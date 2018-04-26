Депутат: из-за интернета люди массово теряют зрение

Как сообщает корреспондент «ФедералПресс», Анохин, на которого обрушился шквал критики в интернете после подготовки законопроекта, записал видеообращение в Instagram. Депутат объяснил, что «из-за интернета люди массово теряют зрение».

«Перед тем как в законопроект вносить 3 часа, я говорил с офтальмологами. Они сказали о том, что сейчас люди массово теряют зрение из-за того, что сидят в интернете сутками. Только три часа в день — это та часть, которая позволит сохранить вам нормальное зрение», — заявил Анохин.

Отметим, что аккаунты в таких соцсетях, как Instagram и Facebook, у депутата Анохина свободно функционируют. Более того, с их помощью он общается с гражданами.