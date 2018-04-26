«Зенит» интересуется защитником «Браги» Насименту

Об этом сообщают «Невские новости».

По информации издания, в 29-летнем бразильце, права на которого принадлежат лиссабонскому «Спортингу», видят замену Доменико Кришито , который предстоящим летом покинет петербургский клуб.

Отмечается, что стоимость трансфера Жефферсона может составить порядка шести млн евро.

Жефферсон перешел в «Спортинг» летом 2013 года за 800 тысяч евро из «Эшторила» и провел за лиссабонцев 104 матча, в которых забил четыре мяча и отдал 27 голевых передач. Его контракт рассчитан до лета 2020 года. Летом прошлого года он был отдан на текущий сезон в аренду в «Брагу», за которую сыграл 36 матчей во всех турнирах и отметился 11 результативными пасами.