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«Зенит» интересуется защитником «Браги» Насименту
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«Зенит» интересуется защитником «Браги» Насименту 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Об этом сообщают «Невские новости».
По информации издания, в 29-летнем бразильце, права на которого принадлежат лиссабонскому «Спортингу», видят замену Доменико Кришито, который предстоящим летом покинет петербургский клуб.
Отмечается, что стоимость трансфера Жефферсона может составить порядка шести млн евро.
Жефферсон перешел в «Спортинг» летом 2013 года за 800 тысяч евро из «Эшторила» и провел за лиссабонцев 104 матча, в которых забил четыре мяча и отдал 27 голевых передач. Его контракт рассчитан до лета 2020 года. Летом прошлого года он был отдан на текущий сезон в аренду в «Брагу», за которую сыграл 36 матчей во всех турнирах и отметился 11 результативными пасами.
Ранее сообщалось, что "Зенит" планирует продлить контракт с Юрием Жирковым.
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