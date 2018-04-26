Ван Гаал: «У меня есть предложение, от которого я не могу отказаться»

Известный голландский тренер Луи Ван Гаал, последним клубом которого был "Манчестер Юнайтед" , высказался о своем будущем.

"Я все еще не могу сказать, что я ушел на пенсию. Я все еще получаю много предложений, хотя некоторых людей это и раздражает. Но это правда. У меня сейчас есть предложение, от которого я не могу отказаться, но я думаю. Однако если в июле или августе я все еще буду находиться без клуба, тогда можно уже будет предположить, что я завершил карьеру", — цитирует 66-летнего специалиста goal.com.