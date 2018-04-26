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Игорь Никитин: Есть желание продолжить работу в ЦСКА
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Игорь Никитин: Есть желание продолжить работу в ЦСКА 

Советский спорт 57 минут назад
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о своем будущем в клубе.
— Пока ничего не знаю, — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ. — Знаю только то, что сегодня начинается турнир с участием нашей сборной в Финляндии.
— Просто уже было заявление клуба о том, что «ЦСКА не обсуждает смену тренерского штаба и не проявляет интерес к какому-либо специалисту». Вас нервирует неопределенность? — Ни в коей мере. По одной простой причине — я на ситуацию никак не могу повлиять. А тратить энергию на то, что тебе неподвластно — какой смысл? Я мог на нее повлиять, когда ЦСКА играл с «Ак Барсом». А теперь — нет. Пока нужно сосредоточиться на той работе, которая предстоит в ближайшее время.
— Есть у вас желание продолжить работу в ЦСКА? — Конечно, есть.
Напомним, в финале Кубка Гагарина ЦСКА проиграл в пяти матчах серии с «Ак Барсом».
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