Игорь Никитин: Есть желание продолжить работу в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о своем будущем в клубе.

— Пока ничего не знаю, — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ. — Знаю только то, что сегодня начинается турнир с участием нашей сборной в Финляндии.

— Просто уже было заявление клуба о том, что «ЦСКА не обсуждает смену тренерского штаба и не проявляет интерес к какому-либо специалисту». Вас нервирует неопределенность? — Ни в коей мере. По одной простой причине — я на ситуацию никак не могу повлиять. А тратить энергию на то, что тебе неподвластно — какой смысл? Я мог на нее повлиять, когда ЦСКА играл с «Ак Барсом». А теперь — нет. Пока нужно сосредоточиться на той работе, которая предстоит в ближайшее время.

— Есть у вас желание продолжить работу в ЦСКА? — Конечно, есть.

Напомним, в финале Кубка Гагарина ЦСКА проиграл в пяти матчах серии с «Ак Барсом».