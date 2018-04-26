Ринат Билялетдинов: «В ответном матче немцы дадут такой бой, что „Реалу“ мало не покажется»

Известный тренер Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от ответной игры 1/2 финала Лиги Чемпионов между мадридским "Реалом" и мюнхенской «Баварией».

"Считаю, у «Баварии» еще не все потеряно. Уверяю вас, что немцы дадут такой бой, что «Реалу» мало не покажется. Единственное, в команде есть потери — и это серьезный удар. Но для чего тогда существует глубина состава? Такие случаи дают шанс игрокам, которые его ждут.

Хайнкес — великолепный тренер для «Баварии», работает в унисон с футболистами. Поэтому жду интересного ответного матча. Несомненно, фаворитом будет «Реал» с его индивидуально сильными исполнителями, которые могут решить исход в эпизодах на фоне равных коллективных действиях. Но я с удовольствием посмотрел бы в финале на мюнхенский клуб", — цитирует 60-летнего специалиста СЭ.