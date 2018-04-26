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Экс-игрок «Аякса» возглавил команду УПЛ
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Экс-игрок «Аякса» возглавил команду УПЛ 

LiveSport.Ru 59 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Андрей Демченко будет исполнять обязанности главного тренера ровенского «Вереса», сообщает официальный сайт клуба.
До него этот пост возглавлял Юрий Свирков, который покинул команду по собственному желанию из-за проблем со здоровьем.
За время своей карьеры игрока 42-летний специалист выступал за «Металлург» Запорожье, ЦСКА Москва, амстердамский «Аякс», «Ильичевец», «Оболонь», «Гелиос» и молдавскую «Дачию».
Свой первый матч во главе «Вереса» Демченко проведет уже в воскресенье, 29 апреля в Запорожье против «Зари».
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