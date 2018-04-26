Экс-игрок «Аякса» возглавил команду УПЛ 

Андрей Демченко будет исполнять обязанности главного тренера ровенского «Вереса», сообщает официальный сайт клуба.
До него этот пост возглавлял Юрий Свирков, который покинул команду по собственному желанию из-за проблем со здоровьем.
За время своей карьеры игрока 42-летний специалист выступал за «Металлург» Запорожье, ЦСКА Москва, амстердамский «Аякс», «Ильичевец», «Оболонь», «Гелиос» и молдавскую «Дачию».
Свой первый матч во главе «Вереса» Демченко проведет уже в воскресенье, 29 апреля в Запорожье против «Зари».