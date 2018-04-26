Пенсионеры из Сокола сразятся за победу на турнире по настольному теннису

В филиале «Сокол» территориального центра соцобслуживания «Беговой» 3 мая пройдет турнир по настольному теннису. Об этом сообщили в администрации ЦСО. — За победу в праздничном турнире «Салют Первомаю!» сразятся получатели социальных услуг отделения дневного пребывания, — уточнил представитель центра соцобслуживания. Старт состязаниям дадут в 14.00. Напомним, адрес филиала «Сокол» территориального центра соцобслуживания «Беговой»: улица Сальвадора Альенде, дом 1 (ближайшая станция метро — «Сокол»). (ео)