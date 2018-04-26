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Пенсионеры из Сокола сразятся за победу на турнире по настольному теннису
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Пенсионеры из Сокола сразятся за победу на турнире по настольному теннису 

Управа района Сокол города Москвы 54 минуты назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
В филиале «Сокол» территориального центра соцобслуживания «Беговой» 3 мая пройдет турнир по настольному теннису. Об этом сообщили в администрации ЦСО.
— За победу в праздничном турнире «Салют Первомаю!» сразятся получатели социальных услуг отделения дневного пребывания, — уточнил представитель центра соцобслуживания.
Старт состязаниям дадут в 14.00. Напомним, адрес филиала «Сокол» территориального центра соцобслуживания «Беговой»: улица Сальвадора Альенде, дом 1 (ближайшая станция метро — «Сокол»). (ео)
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