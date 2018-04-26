Ещё
Метеорологи рассказали о дрейфующих льдах на Ладожском озере
Далее:
Читайте также:
Ещё

Метеорологи рассказали о дрейфующих льдах на Ладожском озере 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Ожидается, что Ладожское озеро полностью очистится ото льда в первой декаде мая.
В ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» рассказали о ледовой обстановке на крупных водоемах.
На Ладожском озере дрейфующий лед сплоченностью 9-10 баллов отмечается в северных шхерах и в районе островов Мантсинан-сари и Лункулансари.
В северо-восточной части озера, севернее Валаамского архипелага, наблюдается дрейфующий лед сплоченностью 7-8 баллов.
В восточной части озера выше м-ка Сухо и до о. Валаам отмечается разреженный плавучий лед сплоченностью 3-5 баллов. На остальной акватории — чистая вода с отдельными льдинами. Лед покрывает менее 10% поверхности Ладоги, в связи с чем ледовый сезон считается завершенным. При этом полное очищение озера ото льда ожидается в первой декаде мая.
Отмечается, что акватория Невской губы свободна ото льда. Остаточные полосы гнилого льда наблюдаются на участке между маяком Халли и Березовыми островами, а западнее чисто. 27-28 апреля ожидается полное очищение восточной части Финского залива ото льда.
Напомним, 18 апреля специалисты МЧС сообщали, что толщина льда на водоемах Карелии является опасной, любителям подледного лова рекомендовалось не выходить на лед. Выход на лед запрещен во всех районах республики.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Титул «Миссис бабушка Европы» завоевала 38-летняя россиянка Олег Знарок отдыхает в Ницце и думает над вариантами, а цена на него растет Власти США ворвались на территорию российского генконсульства: в чем причина
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»200
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Липницкая удивила откровенным фото10
17-летняя биатлонистка обвинила тренера в домогательствах140
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение