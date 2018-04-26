Метеорологи рассказали о дрейфующих льдах на Ладожском озере 

Ожидается, что Ладожское озеро полностью очистится ото льда в первой декаде мая.
В ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» рассказали о ледовой обстановке на крупных водоемах.
На Ладожском озере дрейфующий лед сплоченностью 9-10 баллов отмечается в северных шхерах и в районе островов Мантсинан-сари и Лункулансари.
В северо-восточной части озера, севернее Валаамского архипелага, наблюдается дрейфующий лед сплоченностью 7-8 баллов.
В восточной части озера выше м-ка Сухо и до о. Валаам отмечается разреженный плавучий лед сплоченностью 3-5 баллов. На остальной акватории — чистая вода с отдельными льдинами. Лед покрывает менее 10% поверхности Ладоги, в связи с чем ледовый сезон считается завершенным. При этом полное очищение озера ото льда ожидается в первой декаде мая.
Отмечается, что акватория Невской губы свободна ото льда. Остаточные полосы гнилого льда наблюдаются на участке между маяком Халли и Березовыми островами, а западнее чисто. 27-28 апреля ожидается полное очищение восточной части Финского залива ото льда.
Напомним, 18 апреля специалисты МЧС сообщали, что толщина льда на водоемах Карелии является опасной, любителям подледного лова рекомендовалось не выходить на лед. Выход на лед запрещен во всех районах республики.
По материалам: ptzgovorit.ru