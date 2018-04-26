Метеорологи рассказали о дрейфующих льдах на Ладожском озере

Ожидается, что Ладожское озеро полностью очистится ото льда в первой декаде мая.

В ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» рассказали о ледовой обстановке на крупных водоемах.

На Ладожском озере дрейфующий лед сплоченностью 9-10 баллов отмечается в северных шхерах и в районе островов Мантсинан-сари и Лункулансари.

В северо-восточной части озера, севернее Валаамского архипелага, наблюдается дрейфующий лед сплоченностью 7-8 баллов.

В восточной части озера выше м-ка Сухо и до о. Валаам отмечается разреженный плавучий лед сплоченностью 3-5 баллов. На остальной акватории — чистая вода с отдельными льдинами. Лед покрывает менее 10% поверхности Ладоги, в связи с чем ледовый сезон считается завершенным. При этом полное очищение озера ото льда ожидается в первой декаде мая.

Отмечается, что акватория Невской губы свободна ото льда. Остаточные полосы гнилого льда наблюдаются на участке между маяком Халли и Березовыми островами, а западнее чисто. 27-28 апреля ожидается полное очищение восточной части Финского залива ото льда.