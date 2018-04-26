День футбола и дружбы отметили во всем мире

25 апреля за 50 дней до Чемпионата мира по футболу более чем в 200 городах мира прошли торжественные мероприятия, посвященные продвижению дружбы, взаимного уважения и здорового образа жизни.

Десятки тысяч детей и взрослых приняли участие в дружеских матчах, открытых тренировках, флэшмобах и спортивных праздниках. В этот день каждый, кто разделяет такие важнейшие общечеловеческие ценности как равенство, уважение к другим культурам и мирное существование, повязал на руку сине-зеленый браслет дружбы — символ Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы».

Синяя нить браслета олицетворяет собой мирное небо, а зеленая — футбольное поле, доступное каждому. По всему миру участников поддержали известные футболисты, тренеры, телеведущие и артисты, а также представители государственных структур. В финальных мероприятиях программы, которые пройдут с 08 по 15 июня в Москве, примут участие 1 500 детей и взрослых со всего мира.