New York Excelsior вышла в титульную стадию Overwatch League

Завершилась предпоследняя неделя третьего этапа Overwatch League. По результатам последнего игрового дня New York Excelsior сыграет в титульных матчах OWL. Команда разгромила в решающем матче Seoul Dynasty.

Также по итогам дня San Francisco Shock уступила London Spitfire, а Philadelphia Fusions обыграла Shanghai Dragons.

Итоги четвёртого игрового дня (четвёртая неделя), 28-29 апреля:

— San Francisco Shock vs London Spitfire. 0:4 (1:2 @ «КБ Вольская»; 0:1 @ «Нумбани»; 0:2 @ «Илиос»; 1:2 @ «Шоссе 66»);

— Seoul Dynasty vs New York Excelsior. 0:4 (2:3 @ «КБ Вольская»; 2:3 @ «Нумбани»; 1:2 @ «Илиос»; 0:1 @ «Шоссе 66»);

— Shanghai Dragons vs Philadelphia Fusions. 2:3 (1:2 @ «Храм Анубиса»; 4:3 @ «Blizzard World»; 1:2 @ «Непал»; 3:0 @ «Джанкертаун»; 0:2 @ «Оазис»).

Матчи первого игрового дня (пятая неделя), 3 мая:

— 02:00. Philadelphia Fusion vs Dallas Fuel;

— 04:00. Florida Mayhem vs Los Angeles Gladiators;

— 06:00. Houston Outlaws vs San Francisco Shock.

New York Excelsior стала вторым участником титульных матчей. Ранее в неё прошли игроки Boston Uprising. Ещё две команды определятся по результатам пятой недели соревнований.