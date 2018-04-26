Крейг Беллами: «Футбол, который практикует „МЮ“ при Моуринью, противоположен философии клуба»

— «МЮ» Моуринью использует для завоевания титулов, — цитирует Sky Sports Беллами. — Моуринью скажет, что приехал и победил. Но все равно главная цель — премьер-лига. Думаю, что Моуринью пришел в «МЮ» в отчаянии, чтобы вернуться на вершину английского футбола. Я не говорю, что Моуринью не блестящий тренер. Но мне кажется, что не он нужен «МЮ». Футбол, который «Юнайтед» практикует, противоположен его философии.