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Крейг Беллами: «Футбол, который практикует „МЮ“ при Моуринью, противоположен философии клуба»
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Крейг Беллами: «Футбол, который практикует „МЮ“ при Моуринью, противоположен философии клуба» 

Спорт-Экспресс 46 минут назад
Валлийский футболист Крейг Беллами считает, что Жозе Моуринью возглавил "Манчестер Юнайтед", чтобы поддержать свою репутацию. По его словам, португалец не очень подходит философии клуба.
— «МЮ» Моуринью использует для завоевания титулов, — цитирует Sky Sports Беллами. — Моуринью скажет, что приехал и победил. Но все равно главная цель — премьер-лига. Думаю, что Моуринью пришел в «МЮ» в отчаянии, чтобы вернуться на вершину английского футбола. Я не говорю, что Моуринью не блестящий тренер. Но мне кажется, что не он нужен «МЮ». Футбол, который «Юнайтед» практикует, противоположен его философии.
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