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СМИ: FA получила предложение продать стадион «Уэмбли» за £1 млрд
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СМИ: FA получила предложение продать стадион «Уэмбли» за £1 млрд 

RT на русском 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Совет Футбольной ассоциации Англии (FA) 26 апреля заслушал предложение о продаже стадиона «Уэмбли» в Лондоне за £1 млрд
Об этом сообщает The Sun.
По информации издания, приобрести арену намерен владелец «Фулхэма» Шахид Хан.
Отмечается, что он собирается задействовать стадион в качестве площадки для выступлений принадлежащей ему команды американской Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Джексонвилль Джэгуарс».
Хан предложил выплатить £600 млн сразу, а оставшуюся сумму FA будет получать в качестве отчислений за проведённые на арене матчи.
Ранее сообщалось, что Стивен Джеррард может возглавить самый титулованный клуб Шотландии.
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