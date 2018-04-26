СМИ: FA получила предложение продать стадион «Уэмбли» за £1 млрд

Совет Футбольной ассоциации Англии (FA) 26 апреля заслушал предложение о продаже стадиона «Уэмбли» в Лондоне за £1 млрд

Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, приобрести арену намерен владелец «Фулхэма» Шахид Хан.

Отмечается, что он собирается задействовать стадион в качестве площадки для выступлений принадлежащей ему команды американской Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Джексонвилль Джэгуарс».

Хан предложил выплатить £600 млн сразу, а оставшуюся сумму FA будет получать в качестве отчислений за проведённые на арене матчи.