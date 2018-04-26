Директор «Трактора»: «Бронза для нас — как золото»

Директор «Трактора» Иван Сеничев подвел итоги сезона. «Трактор» дошёл до финала Восточной конференции и завоевал бронзовые медали КХЛ.

«Выводы непременно сделаем. Мы же как на беговой дорожке: остановился — сполз назад и вылетел. Мы должны все время бежать. И чтобы оставаться при своем прежнем результате, тоже нужно бежать. Если чуть сбавил обороты — тебя выносит далеко назад. То, чего мы достигли, бронза эта — она для нас как золото. В чем-то нам повезло — элемент удачи никто не исключает, но мы к этой удаче шли последние два года, а она складывается из мелочей. Наша команда — действительно команда, начиная с игроков, врачей, массажистов, менеджеров, тренерского штаба, и заканчивая структурой клуба — это маркетинг, который собирает болельщиков, и мы в результате на втором месте по посещаемости!

Важнее выиграть или собрать трибуны? Мы в любом случае стараемся показать людям шоу, делаем элемент праздника — приди на хоккей! Не все в том же НХЛ Кубки берут, но стадионы там заполнены под завязку, потому что люди, приходя к нам, должны отдыхать и получать удовольствие. Когда команда проиграет, никто не обвинит, если она бьется, борется до последнего — все это оценят. Люди сюда идут для удовольствия, и мы стараемся им его дать. Как итог — в этом сезоне по посещаемости арены мы вторые в Лиге, после СКА», — цитирует Сеничева официальный сайт клуба.