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Лапшин: Аввакумова и ее тренер сами создали себе проблемы в корейской сборной
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Лапшин: Аввакумова и ее тренер сами создали себе проблемы в корейской сборной 

Р-Спорт 2 часа назад
Фото: Медиа-центр
Тимофей Лапшин, выступающий за сборную Южной Кореи по биатлону, заявил РИА Новости, что биатлонистка Екатерина Аввакумова и ее тренер Вячеслав Никифоров сами создали себе проблемы внутри корейской команды.
Ранее Аввакумова сообщила РИА Новости, что уходит из корейской команды в связи с тем, что не считает возможным продолжать работу с главным тренером команды Андреем Прокуниным.
"Проблемы в команде у Аввакумовой и ее тренера начались еще во время летней подготовки. Дело в том, что Никифорова пригласили в Корею тренером сборной команды, но работал он с одной Катей. Она тренировалась по отдельному плану, ездила туда, куда считала нужным. Понятно, что остальным спортсменам это не слишком нравилось", — сказал Лапшин по телефону.
"Конфликт Аввакумовой с Прокуниным произошел уже в самом начале соревновательного сезона, когда было решено отправить Никифорова с резервной командой на Кубок IBU (Международного союза биатлонистов), в то время как Катя должна была выступать в Кубке мира. Тренер отказался выполнить это распоряжение, вот и начались проблемы. Что касается Прокунина, не знаю ни одного человека в команде, кому бы не нравилось с ним работать", — добавил Лапшин.
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