Лапшин: Аввакумова и ее тренер сами создали себе проблемы в корейской сборной

Ранее Аввакумова сообщила РИА Новости, что уходит из корейской команды в связи с тем, что не считает возможным продолжать работу с главным тренером команды Андреем Прокуниным

"Проблемы в команде у Аввакумовой и ее тренера начались еще во время летней подготовки. Дело в том, что Никифорова пригласили в Корею тренером сборной команды, но работал он с одной Катей. Она тренировалась по отдельному плану, ездила туда, куда считала нужным. Понятно, что остальным спортсменам это не слишком нравилось", — сказал Лапшин по телефону.

"Конфликт Аввакумовой с Прокуниным произошел уже в самом начале соревновательного сезона, когда было решено отправить Никифорова с резервной командой на Кубок IBU (Международного союза биатлонистов), в то время как Катя должна была выступать в Кубке мира. Тренер отказался выполнить это распоряжение, вот и начались проблемы. Что касается Прокунина, не знаю ни одного человека в команде, кому бы не нравилось с ним работать", — добавил Лапшин.