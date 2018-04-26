СФ предложил ввести стандарты для волонтеров, работающих с наркозависимыми

"Есть идея разработать единые методологические стандарты и нормативно-правовую базу по сопровождению деятельности некоммерческих организаций, занимающихся профилактикой наркомании", — рассказала Карелова.

Она добавила, что также есть предложение, которое поддержало МВД , по созданию единого реестра профильных волонтерских движений.

Кроме того, по словам Кареловой, сегодня надо шире использовать более инновационные формы, которые активно принимаются молодежью. «В частности к нам поступило предложение по вовлечению в волонтерскую деятельность по профилактике наркомании тех, кто сам прошел реабилитацию. Молодые люди, нашедшие в себе силы освободиться от пагубной зависимости, могут мотивировать других к отказу от наркотиков», — резюмировала Карелова.