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СФ предложил ввести стандарты для волонтеров, работающих с наркозависимыми
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СФ предложил ввести стандарты для волонтеров, работающих с наркозависимыми 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Совет Федерации предложил разработать единые методологические стандарты и нормативно-правовую базу для волонтеров России, которые оказывают помощь наркозависимым, сообщила вице-спикер СФ Галина Карелова на заседании, посвященном участию волонтеров в профилактике наркомании.
"Есть идея разработать единые методологические стандарты и нормативно-правовую базу по сопровождению деятельности некоммерческих организаций, занимающихся профилактикой наркомании", — рассказала Карелова.
Она добавила, что также есть предложение, которое поддержало МВД, по созданию единого реестра профильных волонтерских движений.
Кроме того, по словам Кареловой, сегодня надо шире использовать более инновационные формы, которые активно принимаются молодежью. «В частности к нам поступило предложение по вовлечению в волонтерскую деятельность по профилактике наркомании тех, кто сам прошел реабилитацию. Молодые люди, нашедшие в себе силы освободиться от пагубной зависимости, могут мотивировать других к отказу от наркотиков», — резюмировала Карелова.
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