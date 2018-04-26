Около 10% военной хроники оцифровано в Российском архиве кинофотодокументов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апреля. / ТАСС /. Специалисты Российского государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД, Красногорск) оцифровали около 10% военной хроники, хранящейся в фондах учреждения. Об этом ТАСС сообщила директор архива Наталия Калантарова, которая приехала в Екатеринбурге на первый Всероссийский фестиваль архивного кино «Российский хронограф».

"Мы стремимся к тому, чтобы архив был более открытым. Сейчас очередная задача — оцифровка документов и выставление их в интернет… В настоящее время оцифровано примерно 10% военной хроники, это маленький процент… Фото мы оцифровали примерно одну треть точно, оно стоит в интернете, и им пользуются очень часто", — сказала Калантарова.

По ее словам, чтобы оцифровать все аудиовизуальные документы РГАКФД, потребуется не менее 40 лет. «Мы сейчас по госпрограмме строим новое здание специально для таких целей, чтобы разместить цифровые библиотеки и массивы, которые будут работать на это. Но работа эта длинная: если бумажный документ несколько секунд цифруется, то кинодокумент можно оцифровывать полдня или даже целую смену», — пояснила директор архива.

Оцифровывается в первую очередь то, что пользуется большим спросом у посетителей. «Мы выбрали такой путь, что сначала цифруем то, что больше используется, и также то, что „хочет умереть“. Ведь бывает так, что материал о Первой мировой войне обработан лучше, чем 1930-х годов. Он хранится, а 1930-е года осыпаются, облезают», — уточнила собеседница агентства.

Калантарова добавила, что плохо хранится видео, поэтому его переводят на кинопленку. «Все материалы, начиная с 1992 года — а это первая видеозапись, которая появилась, мы начинаем выводить на пленку, потому что не хранится видео. Мы сейчас делаем фильм к 100-летию отрасли (архивного дела в России — прим. ТАСС), очень от этого страдаем, потому что материалы 1990-х годов очень плохого качества», — рассказала она.

Российский государственный архив кинофотодокументов образован в 1926 году. В нем хранится одно из крупнейших в мире государственных собраний аудиовизуальных документов. В фонде РГАКФД насчитывается более 250 тыс. кинодокументов, более 1 млн фотодокументов и свыше 22 тыс. видеофонограмм. Они отражают события общественно-политической, экономической и культурной жизни России, Советского Союза и зарубежных стран со второй половины XIX века до настоящего времени.