Курское «Динамо-Фарм» во втором матче турнира за 5-9-е места уступило «УГМК-Юниору» из Екатеринбурга

В четверг в Ставрополе в своём втором матче турнира за 5-9-е места чемпионата России по баскетболу в женской Суперлиге 1 курское «Динамо-Фарм» проиграло команде «УГМК-Юниор» из Екатеринбурга — 59:73 Первая четверть осталась за курянками — 20:16, а к большому перерыву наши девчата вели с перевесом в три очка — 34:31. Но во второй половине матча инициативу перехватили уральские баскетболистки, которые к исходу получаса игры были впереди — 50:56 и в итоге победили — 59:73. Самыми полезными игроками в составе «Динамо-Фарм» были Дарья Рыжова (13 очков + 8 подборов + 0 результативных атакующих передач), Даяна Динза Эрнандес (13+5+1) и Валентина Руснак (12+3+2), в составе «УГМК-Юниора» — Елизавета Крымова (17+6+3), Сабина Абайдуллина (16+16+2) и Елизавета Комарова (11+5+6).

Во втором матче среды «Ставропольчанка-СКФУ» уступила «УГМК-Юниору» — 51:67. Сегодня в 16.00 во второй встрече третьего игрового дня сойдутся столичная «МБА-2» и «Ставропольчанка-СКФУ», а завтра, 27 апреля, в 11.00 играют «УГМК-Юниор» — «МБА-2», а в 14.00 встретятся «Спарта энд К-2» (Видное) — «Динамо-Фарм» (Курск).

А в женской российской Премьер-лиге «Надежда» из Оренбургской области ещё на шаг приблизилась к завоеванию бронзовых медалей. В среду она обыграла на своей площадке «Енисей» из Красноярского края и во втором матче серии за 3-4-е места — 78:65 и ведёт в серии — 2:0. Третья игра этих соперников состоится 28 апреля в Красноярске, там же в случае необходимости 29 апреля пройдёт и четвёртый матч. А если счёт в серии станет ничейным — 2:2, то пятая решающая встреча состоится в Оренбурге 2 мая.

А завтра, 27 апреля, в Екатеринбурге стартует финальная серия за 1-2-е места в женской Премьер-лиге между местным « УГМК » и курским «Динамо». Первая встреча начнётся в 17.00 «по Москве», а вторая пройдёт там же 29 апреля в 15.00 по московскому времени. Третью игру команды проведут 2 мая на паркете спортивно-концертного комплекса в Курске, а если понадобится четвёртая, то она также пройдёт в нашем городе 4 мая и начнётся в 19.00. А если счёт в серии станет ничейным — 2:2, то обладатель золотых медалей определится в пятом матче, который будет сыгран 7 мая в Екатеринбурге и начнётся в 17.00 по московскому времени. Напомним также, что завтра, 27 апреля, в Казани на паркете «Баскет Холла» местная «Казаночка» и курская «Инвента» проведут третий решающий матч за 7-8-е места в женской Премьер-лиге. Эта игра начнётся в 18.00.

Олег Столбецов