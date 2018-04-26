Игнашевич, Березуцкие и ещё 6 игроков, которые могут покинуть ЦСКА

Похоже, в нынешнем составе вице-чемпион доигрывает последние матчи.

Как ни грустно сознавать, а придётся смириться: в своём нынешнем составе ЦСКА, это олицетворение стабильности в российском футболе, доживает последние даже не месяцы — недели. Клуб сколько мог откладывал капитальный ремонт состава, уповая на скрытые резервы своих суперветеранов. Но даже у таких железных людей, как Игнашевич или Березуцкие, они не безграничны. Один «дедушка» уже подошёл к финишной черте, двое — на подходе. Ситуацию усугубляют истекающие контракты ещё у пятёрки опытных «армейцев» и предметный интерес на Западе к самому ценному на данный момент игровому активу Евгения Гинера Александру Головину . А это значит, что болельщикам красно-синих следует морально подготовиться к местами назревшему, а где-то и вынужденному обновлению рядов. Оно уже грядёт.

Вероятность ухода — 5% Трудно представить, что должно случиться, чтобы Георгий покинул родной клуб. Эта история — не про деньги. Щенников начинал играть в футбол в ЦСКА — и в ЦСКА же, даст бог, закончит. Когда-нибудь, пока ему об этом рано задумываться. Но поскольку действующий контракт латераля подходит к концу, формально он тоже входит в круг потенциальных потерь. Ещё раз повторю — формально. С ним продлить соглашение клубу будет проще, чем с любым легионером. Свой человек, с детства «конь».

Вероятность ухода — 50% У болгарского хавбека есть несколько профессиональных качеств, вдвойне ценных в условиях хронического кадрового дефицита, — универсальность и исполнительность. Куда командир пошлёт (в смысле позиции) — туда беспрекословно и отправится. Тренера устраивает отношение игрока к делу, игрока устраивает его нынешнее положение игрока ротации. Все предпосылки к нахождению компромисса в вопросе продления контракта налицо.

Александр Головин

Вероятность ухода — 50% С Головиным ситуация предельно ясна: поступит адекватное (в том числе экономически) его способностям и потенциалу предложение из-за рубежа — уедет. Нет — останется. В захолустье даже самой «футбольной» страны Александр и сам не поедет, а серьёзному, респектабельному покупателю на 3-й Песчаной улице, думаю, даже рады будут. Трансфер Головина в условную Англию значительно поправит финансовое положение ЦСКА. Ну и престиж дополнительно поднимет — тоже своего рода выгода. Имиджевая.

Бибрас Натхо

Вероятность ухода — 60% У «армейского» израильтянина сложился имидж молчаливого, даже нелюдимого молодого человека. Но эта замкнутость — не синоним безропотности. Статус запасного, в котором он оказался при прежнем тренере, категорически не устраивал Натхо. Гончаренко вернул Бибрасу ощущение нужности коллективу, плотной сопричастности к его успехам, вовлечённости в процесс. С одной стороны, Натхо подмывает напоследок поиграть в Европе. Возраст оставляет минимум времени для раздумий: сейчас или никогда. А с другой, после 30 — по себе знаю — начинаешь особенно ценить стабильность и человеческое отношение. Какой из аргументов перевесит в случае Натхо, невозможно предугадать.

Понтус Вернблум

Вероятность ухода — 60% На шестой год службы в ЦСКА шведский боец раскрылся в новом для нас и основательно подзабытом для себя образе — матёрого центрфорварда. После такого перевоплощения расставаться с Понтусом и тренеру, и болельщикам будет особенно горько. Никто его под белы рученьки из клуба не выпроваживает, но продолжение сотрудничества в первую очередь от доброй воли Вернблума зависит. Какой бы важной фигурой ни был швед для коллектива, летом ему стукнет 32. В таком возрасте рассчитывать не то что на повышение — даже на сохранение действующего оклада футболисту сложно. Согласится на снижение зарплаты — останется. Но это вряд ли. Три года назад ЦСКА пришлось очень сильно постараться, чтобы уговорить Понтуса переподписаться. С тех пор Вернблум не стал моложе, а ЦСКА — богаче…

Алексей и Василий Березуцкие

Вероятность ухода — 60% Братья раздельно — Алексей чуть пораньше, Василий попозже — пришли в ЦСКА, а уйдут, по всей видимости, вместе. Вопрос только в сроках. Болельщики в ужасе ожидают того момента, когда легендарные «старики» уйдут на пенсию. Президент клуба выражает надежду, что хотя бы на годик Березуцких ещё хватит. С точки зрения физических кондиций наверняка хватит — оба образцовые профи. Готовы ли они морально ещё год тащить эту лямку — вот вопрос вопросов. Братья прямого ответа на него пока избегают. Не иначе как взвешивают «за» и «против», терзаются сомнениями. А стало быть, возможны варианты.

Вероятность ухода — 80%

Само по себе понятие аренды не предполагает долгосрочных взаимоотношений — за очень редким исключением. ЦСКА одалживал Мусу у «Лестера» на полгода — и летом должен будет его англичанам вернуть. Мы оценили бы вероятность возвращения Ахмеда на Альбион ещё выше, если бы не свежее интервью соотечественникам. В нём нападающий послал многозначительный «месседж» обоим клубам: дескать, лучше играть в ЦСКА, чем протирать штанами лондонскую лавку. Если все стороны правильно истолкуют намёк, возможно, московская гастроль Мусы и продлится. Для красно-синих это было бы колоссальное подспорье в любом из еврокубков: такой мастер — и фактически за бесценок…

Вероятность ухода — 95% Гинер слова на ветер не бросает. Если уж он заговорил о завершении карьеры Игнашевича — считай, вопрос практически решённый. Успешному мужчине на 39-м году должно быть чудовищно сложно находить стимулы для каждодневных тренировок с мальчишками, годящимися в сыновья, бесконечных игр и монотонных сборов. Сергей всё всем давным-давно доказал. И если решил, что пора, значит, так тому и быть.