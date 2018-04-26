Военачальник подбросил монетку, чтобы узнать исход боя. И вот что из этого вышло

Однажды японскому военачальнику Нобунаги и его солдатам пришлось противостоять грозным силам противника, которые имели значительное численное преимущество. Но Нобунаги решил не отступать — он был уверен в победе, хотя и видел, что боевой дух его армии слишком слаб.

Около места их привала стоял древний храм. Военачальник собрал своих воинов и сказал:

— Сейчас я помолюсь в этом священном месте нашим богам, а затем выйду к вам и брошу монетку. Орел будет означать нашу победу, а решка — поражение и гибель. Исход боя находится в руках судьбы. Пусть она все и решит.

Великий полководец вошел в храм, и некоторое время провел в молитве. Затем он вышел к своему войску и подбросил монетку. Когда она упала, солдаты увидели будущее, которое им пророчила судьба — выпал орел, что говорило о победе! Это придало им сил и уверенности. Армия Нобунаги рвалась в бой и выиграла битву.

Когда сражение завершилось, слуга военачальника подошел к нему и сказал:

— Мои поздравления, господин! Я верю, что вы очень талантливый полководец, но я должен признаться, что совершенно не верю в то, что кто-то может изменить судьбу. Ваша победа была в ее планах, именно поэтому бой закончился так, а не иначе.

— Не буду с тобой спорить, — ответил Нобунага.

После этих слов он достал монетку, которую подбрасывал перед битвой, и показал ее слуге. Тогда тот увидел, что с обеих ее сторон был изображен орел!

Мораль: Эта замечательная притча учит нас, что уверенность в себе — это уже половина победы. И речь идет не только о сражениях. Ведь сомнения — это самое главное препятствие в любом деле: будь то диета, занятия спортом, изучение языка или открытие своего дела.

Как говорится: «Начал — не сомневайся! Сомневаешься — не начинай!».