Канны расстелили красную дорожку для Red Bull Air Race

Город Канны, что на Лазурном Берегу Франции, знаменит на весь мир благодаря кинофестивалю, дорогим яхтам и отличной погоде, а теперь еще и может посоревноваться с соседним Монако в том, что касается высоких скоростей. Если княжество издавна принимает Гран-при Формулы-1, то сюда в минувшие выходные впервые приехали авиагонки — второй этап чемпионата Red Bull Air Race!

На пляжах Канн исторический аншлаг: десятки тысяч зрителей собрались перед водным полем, на котором были установлены 16 надувных пилонов высотой до 25 метров. Именно здесь лучшие пилоты мира сошлись, чтобы продемонстрировать свое невероятное мастерство.

Среди двадцати участников пятеро (Мика Бражо, Николя Иванофф, Франсуа Ле Во в классе Master, Мелани Астелс и Батист Винье — в классе Challenger) наконец смогли назвать гонку Red Bull Air Race домашней, поскольку она впервые проходила на территории Франции. Однако, победу одержал не француз, а австралиец Мэтт Холл, удерживающий второе место в сезоне. Вторым оказался немец Маттиас Дольдерер, а бронза досталась американцу Майклу Гулиану, который после двух этапов возглавляет общий зачет. Действующий же чемпион мира японец Есихидэ Муроя в Каннах получил две штрафные секунды, показал лишь четвертое время и теперь замыкает тройку лидеров чемпионата.

Следующий этап Red Bull Air Race пройдет 26-27 мая в городе Тибе (Япония).

Эта гонка станет «домашней» для Есихидэ Муроя, чью победу нетерпением будут ждать болельщики, ну а Гулиану придется понервничать, поскольку его отрыв от соперников крайне невелик. Впереди у пилотов еще шесть этапов, поэтому борьба за титул чемпиона мира Red Bull Air Race только началась!

Red Bull Air Race — спортивное соревнование по аэробатике, в котором важны не только скорость, но и точность. За малейшую помарку, допущенную при пилотировании, участники получают штрафные баллы. На трассе длиной около 5 км размещены воздушные пилоны, сквозь которые самолет должен пройти в определенном положении на скорости около 400 км/ч. Таким мастерством обладают лишь несколько пилотов в мире, соревнующихся в классе Master. В классе Challenger проходят отбор претенденты на участие в гонке.