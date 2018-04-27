«Хаддерсфилд» — «Эвертон». Прогноз и ставки на матч 36-го тура английского первенства по футболу 28 апреля

«Хаддерсфилд»

Для обеспечения гарантированного места в Премьер-лиге на следующий сезон «Хаддерсфилду» необходимо побеждать в этом мачте. Но перспектива этого у команды Давида Вагнера сомнительна и размыта.

В последних пяти матчах «терьеры» одержали всего одну победу — в матче 34-го тура над «Уотфордом» (1:0). Однако даже на это ориентироваться не стоит, ведь победный гол Ингса случился на 91-й минуте матча.

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Кстати, за эти пять матчей «Хаддерсфилд» забил всего два гола. За весь текущий сезон у команды Вагнера всего 27 забитых. Это самый низкий показатель в Премьер-лиге. За последние пять матчей «Хаддерсфилд» нанес всего 12 ударов в створ ворот соперников, то есть в среднем чуть более двух ударов за игру.

«Эвертон»

У команды Сэма Эллардайса ситуация немного лучше. Хотя бы теоретически, но «Эвертон» еще может зацепиться за квалификацию Лиги Европы (7-е место чемпионата). Отставание от «Бернли» составляет восемь очков.

В последних шести матчах «ириски» всего раз терпели поражение (1:3 от «Манчестер Сити»). Самыми удачными играми из этой серии можно назвать «нулевку» против «Ливерпуля» и победу над «Ньюкаслом» в последнем матче (1:0).

Правда, вряд ли игра «Эвертона» порадовала болельщиков клуба. За 180 минут этих двух самых удачных поединков «ириски» в сумме попали в створ всего два раза.

Прогноз

Эта игра сродни пословице «одни не могут, другие не хотят». Анализируя последние матчи соперников, приходишь только к одной верной ставке — «ТМ 2,5». Предлагаем и Вам поставить на этот исход. Коэффициент не радует своей величиной, но вероятность доезда такой ставки очень высока.

Итак, наш выбор — «ТМ 2,5» за 1,55.