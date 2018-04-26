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Чепиков: мама Моисеевой рассказала о случаях Тутмина с другими девочками
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Чепиков: мама Моисеевой рассказала о случаях Тутмина с другими девочками 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: Газета.Ru
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, ныне депутат Госдумы Сергей Чепиков рассказал подробности ситуации с 17-летней Анной Моисеевой, которая рассказала о сексуальных домогательствах тренера центра спортивной подготовки Московской области Сергея Тутмина.
"Я общался с мамой Моисеевой, запускаем большую работу, обращаемся с правоохранительные органы с просьбой взять дело под свой контроль. Мне мама сказала, что были еще случаи с другими девочками", — приводит слова Чепикова «Спорт-Экспресс».
Ранее обвиненный 17-летней биатлонисткой Анной Моисеевой в сексуальных домогательствах тренер Тутмин отказался от комментариев по этой теме.
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