До 15 тысяч человек ожидается на первомайских шествии и митинге в Ростове

До 15 тысяч человек ожидается на первомайских шествии и митинге в донской столице, сообщает пресс-центр Федерации профсоюзов Ростовской области.

«В Ростове-на-Дону запланировано шествие (до 10 000 участников) и митинг (5 000 участников)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в регионе участниками праздничных шествий, митингов, круглых столов станут около 17 тысяч человек.

Согласно предварительной информации профсоюзных объединений, проблем, при подготовке первомайских мероприятий на Дону нет.

Ранее сообщалось, что в связи с празднованием Первомая движение в центре Ростова-на-Дону будет перекрыто.