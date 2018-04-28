Ещё
До 15 тысяч человек ожидается на первомайских шествии и митинге в Ростове
Далее:
Читайте также:
Ещё

До 15 тысяч человек ожидается на первомайских шествии и митинге в Ростове 

АиФ Ростов 47 минут назад
Фото: АиФ Ростов
До 15 тысяч человек ожидается на первомайских шествии и митинге в донской столице, сообщает пресс-центр Федерации профсоюзов Ростовской области.
«В Ростове-на-Дону запланировано шествие (до 10 000 участников) и митинг (5 000 участников)», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, в регионе участниками праздничных шествий, митингов, круглых столов станут около 17 тысяч человек.
Согласно предварительной информации профсоюзных объединений, проблем, при подготовке первомайских мероприятий на Дону нет.
Ранее сообщалось, что в связи с празднованием Первомая движение в центре Ростова-на-Дону будет перекрыто.
АиФ Ростов: последние новости
Мотопробег «Дороги Победы – на Берлин 2018» пройдет по Ростовской области Фестиваль экстремальных видов спорта пройдет в Ростове-на-Дону «Ростов-Арену» официально откроют 13 мая
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение28
Украинскому борцу запретили ехать в РФ15
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского7
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную21
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»282
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение