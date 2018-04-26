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Сотни ростовчан останутся без света до и после первомайских выходных
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Сотни ростовчан останутся без света до и после первомайских выходных 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
В Ростове из-за профилактических работ обесточат десятки улиц. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. На первомайских выходных отключений электричества не будет.
27 апреля с 9 до 16 часов света не будет по адресам:
ул. Зорге, 42а/127, 44/127, 44а/127, 44, 46;
ул. Толмачева, 109/27, 117, 128;
ул. Кустанайская, 115.
3 и 4 мая с 9 до 19 часов обесточат дома по адресам:
ул. Владиленская, 1–55, 2–38;
ул. Кржижановского, 1–41, 2–56;
ул. Герцена, 13–61;
пер. Бакинский, 1–9;
пер. Норильский, 1–7, 2–8;
ул. Ереванская 12–28;
ул. 30-я линия, 2–8, 1–11;
ул. 31-я линия, 1–7, 2–8;
ул. 32-я линия, 1–17, 2–22;
пер. Рационализаторский, 1–31, 2–24.
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