Сотни ростовчан останутся без света до и после первомайских выходных

В Ростове из-за профилактических работ обесточат десятки улиц. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. На первомайских выходных отключений электричества не будет.

27 апреля с 9 до 16 часов света не будет по адресам:

ул. Зорге, 42а/127, 44/127, 44а/127, 44, 46;

ул. Толмачева, 109/27, 117, 128;

ул. Кустанайская, 115.

3 и 4 мая с 9 до 19 часов обесточат дома по адресам:

ул. Владиленская, 1–55, 2–38;

ул. Кржижановского, 1–41, 2–56;

ул. Герцена, 13–61;

пер. Бакинский, 1–9;

пер. Норильский, 1–7, 2–8;

ул. Ереванская 12–28;

ул. 30-я линия, 2–8, 1–11;

ул. 31-я линия, 1–7, 2–8;

ул. 32-я линия, 1–17, 2–22;

пер. Рационализаторский, 1–31, 2–24.