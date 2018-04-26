28 апреля во Владимире пройдет фестиваль еды

Он стартует в 12 часов на стадионе «Лыбедь». В рамках этого пилотного фестиваля организаторы представят концепцию остальных мероприятий в рамках Чемпионата мира по футболу-2018 под общефедеральным брендом «Гастрономическая карта России».