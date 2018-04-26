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28 апреля во Владимире пройдет фестиваль еды
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28 апреля во Владимире пройдет фестиваль еды 

АиФ Владимир 2 часа назад
Фото: АиФ Владимир
Он стартует в 12 часов на стадионе «Лыбедь». В рамках этого пилотного фестиваля организаторы представят концепцию остальных мероприятий в рамках Чемпионата мира по футболу-2018 под общефедеральным брендом «Гастрономическая карта России».
Ведущим фестиваля станет известный комментатор Виктор Гусев — голос российского футбола. Помимо кулинарных изысков, на стадионе «Лыбедь» сыграют в мини-футбол в лаптях четыре команды поваров. Также будет работать площадка уличной еды «Автофудмаркет», состоится конкурс пикников «Welcome-пикник», а на площадке «Общий котел» участники городов-организаторов Чемпионата мира по футболу все вместе приготовят первое блюдо.
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