В «Зените» рассказали о скором возвращении Лунева к тренировкам

"На днях Андрей Лунев прошел контрольное обследование в Петербурге. По результатам осмотра вратарь «Зенита» и сборной России приступил к восстановительным тренировкам в тренажерном зале, где игрок набирает форму под присмотром физиотерапевтов «Зенита».

К полноценным занятиям на поле он сможет приступить через две-три недели, точный срок будет зависеть от физического состояния футболиста", — сказал Макаренко.

Ранее сообщалось, что Лунев из-за травмы, полученной в матче с махачкалинским «Анжи», выбыл до конца нынешнего сезона.