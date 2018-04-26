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В «Зените» рассказали о скором возвращении Лунева к тренировкам
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В «Зените» рассказали о скором возвращении Лунева к тренировкам 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: Газета.Ru
Пресс-секретарь петербургского "Зенита" Антон Макаренко рассказал о сроках восстановления вратаря команды Андрея Лунева к полноценным тренировкам. Слова специалиста приводит ТАСС.
"На днях Андрей Лунев прошел контрольное обследование в Петербурге. По результатам осмотра вратарь «Зенита» и сборной России приступил к восстановительным тренировкам в тренажерном зале, где игрок набирает форму под присмотром физиотерапевтов «Зенита».
К полноценным занятиям на поле он сможет приступить через две-три недели, точный срок будет зависеть от физического состояния футболиста", — сказал Макаренко.
Ранее сообщалось, что Лунев из-за травмы, полученной в матче с махачкалинским «Анжи», выбыл до конца нынешнего сезона.
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