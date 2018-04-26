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Эстрада обещает помешать Менайотину догнать Мэйуэзера
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Эстрада обещает помешать Менайотину догнать Мэйуэзера 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
2 мая в Таиланде местный герой Ванхенг Менайотин (49-0, 17 КО), владеющий титулом чемпиона мира по версии WBC в минимальном весе (до 47,6 кг), проведёт очередную защиту звания — на этот раз в гости к нему пожаловал претендент из Панамы Лерой Эстрада (16-2, 6 КО).
В случае успеха Ванхенг одержит 50-ю победу без поражений и по этому показателю нагонит Флойда Мэйуэзера-младшего. Хотя Эстрада уверен, что не нагонит.
«Таец, должно быть, очень хорош, бойцы из этой страны в принципе известны как прекрасные воины. Однако, Менайотину не удастся сравняться ни с чьим рекордом. Я его уважаю, но это не помешает мне его побить. Я долго к этому шёл, работал и тренировался. Я готов и заберу титул с собой в Панаму», — обещает претендент.
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