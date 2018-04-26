Ещё
«Уголовную ответственность тренера нельзя исключать»: в Минспорта МО прокомментировали ситуацию с домогательствами
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Уголовную ответственность тренера нельзя исключать»: в Минспорта МО прокомментировали ситуацию с домогательствами 

360tv.ru 2 часа назад
Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что нельзя исключать уголовную ответственность для подмосковного тренера, который домогался до 17-летней биатлонистки Анны Моисеевой.
Спортсменка Анна Моисеева обратилась в Министерство в конце марта этого года. Она рассказала о нескольких фактах, когда тренер предлагал ей свое покровительство, перспективы в сборной в обмен на определенное отношение с ее стороны. В начале месяца началась проверка, поэтому случаю, которая завершится 30 апреля
— Роман Терюшков.
По словам главы Министерства физической культуры и спорта, сейчас отстранен от работы тренером.
Не исключаю, что по результатам проверки, статья увольнения может быть переквалифицирована на более серьезную. Уголовную ответственность тренера тоже нельзя исключать, результаты проверки будут направлены в прокуратуру.
— Роман Терюшков.
Роман Терюшков также отметил, что проводил встречу с пострадавшей спортсменкой и гарантировал полную поддержку и протекцию. «Так как случай вопиющий, мы проводим проверку всех подведомственных учреждений совместно со спортивными федерациями для недопущения подобных случаев в последствии. Ее результаты будут известны к 1 июня этого года», — сказал Терюшков.
Главам ведомства Минспорта также призвал всех, кому известно о других домогательствах спортивных тренеров, не бояться обращаться за помощью. «Мы открыты для всех и бояться не стоит», — заявил Терюшков.
Ситуация находится на личном контроле президента Федерации биатлона Московской области Алексея Нуждова Минспорта Подмосковья.
360tv.ru: последние новости
Юные каратисты из Дубны представят Россию на чемпионате мира Любителям путешествовать предложили вакансии мечты Уникальный тропический полярный медведь умер в Сингапуре
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»200
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Липницкая удивила откровенным фото10
17-летняя биатлонистка обвинила тренера в домогательствах140
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение