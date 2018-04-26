«Уголовную ответственность тренера нельзя исключать»: в Минспорта МО прокомментировали ситуацию с домогательствами

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что нельзя исключать уголовную ответственность для подмосковного тренера, который домогался до 17-летней биатлонистки Анны Моисеевой

Спортсменка Анна Моисеева обратилась в Министерство в конце марта этого года. Она рассказала о нескольких фактах, когда тренер предлагал ей свое покровительство, перспективы в сборной в обмен на определенное отношение с ее стороны. В начале месяца началась проверка, поэтому случаю, которая завершится 30 апреля

— Роман Терюшков.

По словам главы Министерства физической культуры и спорта, сейчас отстранен от работы тренером.

Не исключаю, что по результатам проверки, статья увольнения может быть переквалифицирована на более серьезную. Уголовную ответственность тренера тоже нельзя исключать, результаты проверки будут направлены в прокуратуру

— Роман Терюшков.

Роман Терюшков также отметил, что проводил встречу с пострадавшей спортсменкой и гарантировал полную поддержку и протекцию. «Так как случай вопиющий, мы проводим проверку всех подведомственных учреждений совместно со спортивными федерациями для недопущения подобных случаев в последствии. Ее результаты будут известны к 1 июня этого года», — сказал Терюшков.

Главам ведомства Минспорта также призвал всех, кому известно о других домогательствах спортивных тренеров, не бояться обращаться за помощью. «Мы открыты для всех и бояться не стоит», — заявил Терюшков.

Ситуация находится на личном контроле президента Федерации биатлона Московской области Алексея Нуждова Минспорта Подмосковья.