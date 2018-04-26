Переводчиков привлекут к работе в системе‐112 во время проведения ЧМ‐2018

Систему‐112 Московской области готовят к приему вызовов на иностранных языках во время проведения чемпионата мира по футболу, сообщила пресс‐служба зампредседателя правительства региона Дмитрия Пестова

Все переводчики пройдут специальную подготовку во второй мая, в ходе которой они изучат алгоритмы обработки экстренных вызовов. К работе планируется привлечь переводчиков восьми иностранных языков.

Во время мирового футбольного первенства, которое пройдет с 14 июня по 15 июля на территории Московской области, будут базироваться девять национальных сборных: России, Португалии, Ирана, Перу, Мексики, Франции, Аргентины, Бельгии и Туниса.

«Номер «112» — это общепринятый в Европе единый номер вызова экстренных служб. Благодаря этому большинство иностранных гостей, прибывших на мероприятия чемпионата мира 2018 года, в случае необходимости смогут комфортно пользоваться функцией вызова экстренных служб на территории Подмосковья

— Дмитрий Пестов.

ГКУ Московской области «Центр 112» и МГИМО подписали соглашение, в рамках которого студенты и преподаватели университета будут помогать в обработке вызовов от иностранных граждан. Они помогут обработать вызовы на испанском, французском, немецком, португальском, китайском, итальянском и арабском языках.

В службе «112» также есть свои штатные переводчики, которые обрабатывают англоязычные вызовы. В центрах обработки вызовов круглосуточно дежурит как минимум один квалифицированный

лингвист-переводчик. Во время проведения чемпионата мира по футболу количество свободно владеющих английским языком операторов

системы-112 в каждой смене будет увеличено. рассказал начальник ГКУ МО «Центр 112» Алексей Вагутович.