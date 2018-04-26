Во время ЧМ-2018 подмосковные диспетчеры Системы 112 заговорят на 8 языках

"Все переводчики пройдут специальную подготовку во второй половине мая, в рамках которой лингвисты узнают об особенностях работы Системы-112, а также изучат алгоритмы обработки экстренных вызовов", — говорится в сообщении.

Ранее планировалось привлечение специалистов для общения на шести языках, теперь перечень расширен до восьми. Помимо английского это испанский, французский, немецкий, португальский, китайский, итальянский и арабский языки.

Во время мирового футбольного первенства с 14 июня по 15 июля на территории Московской области будут базироваться девять национальных сборных. Помимо сборной России здесь остановятся команды Португалии, Франции, Аргентины, Ирана, Перу, Мексики, Бельгии, Туниса. Также Подмосковье готовится принять болельщиков из других стран.

"Номер «112» — это общепринятый в Европе единый номер вызова экстренных служб. Благодаря этому большинство иностранных гостей, прибывших на мероприятия Чемпионата мира 2018 года, в случае необходимости смогут комфортно пользоваться функцией вызова экстренных служб на территории Подмосковья, заключается в сообщении.