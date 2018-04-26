«Тамбов» ведёт переговоры с Красножаном

Как стало известно «Чемпионату», «Тамбов» ведёт переговоры с Юрием Красножаном . Известный специалист, возглавляющий в настоящее время «Химки», может быть назначен главным тренером команды. Руководство «Тамбова» провело предварительные переговоры и рассчитывает, что Красножан займёт пост главного тренера по окончании нынешнего сезона.

«Тамбов» в данный момент занимает четвёртое место в чемпионате Футбольной национальной лиги, а «Химки» располагаются на 12-м месте, находясь в пяти очках от зоны вылета.