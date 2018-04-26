Ещё
«Тамбов» ведёт переговоры с Красножаном
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Тамбов» ведёт переговоры с Красножаном 

Чемпионат.com 1 час назад
Как стало известно «Чемпионату», «Тамбов» ведёт переговоры с Юрием Красножаном. Известный специалист, возглавляющий в настоящее время «Химки», может быть назначен главным тренером команды. Руководство «Тамбова» провело предварительные переговоры и рассчитывает, что Красножан займёт пост главного тренера по окончании нынешнего сезона.
«Тамбов» в данный момент занимает четвёртое место в чемпионате Футбольной национальной лиги, а «Химки» располагаются на 12-м месте, находясь в пяти очках от зоны вылета.
Чемпионат.com: последние новости
«Не надо, у меня причёска! Зачем!?» Тренер домогается несовершеннолетней. Аудио Ферстаппен: не чувствую никакого прессинга из-за аварий, продолжу атаковать Стролл: рад, что Масса был моим напарником, но здесь надо поставить точку
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»200
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Липницкая удивила откровенным фото10
17-летняя биатлонистка обвинила тренера в домогательствах140
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение