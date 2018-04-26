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«Арсенал» — «Атлетико». Прогноз Константина Генича
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«Арсенал» — «Атлетико». Прогноз Константина Генича 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Атлетико» в полуфинале Лиги Европы сезона 2017/18. Первая встреча состоится в четверг на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что все решится после перерыва.
Этот матч привлекает особое внимание. Классная афиша в Лондоне. «Арсенал» после заявления Арсена Венгера, в котором он сказал, что покидает клуб, сразу провел мощный матч в АПЛ, победив «Вест Хэм» — 4:1. Правда, победы удалось добиться в самой концовке. «Атлетико» в свою очередь в последних двух матчах не забивал. Сначала он потерпел болезненное поражение от «Сосьедада» — 0:3, а затем не сумел сломить сопротивление удачно выступающего в этом сезоне «Бетиса» — 0:0.
Лига Европы — совсем другой турнир, здесь уже на кону выход в финал. У «Арсенала» задача не только завоевать трофей, но и попасть в Лигу чемпионов. «Атлетико» практически обеспечил себе второе место в чемпионате и может полностью сосредоточиться именно на Лиге Европы. Как мы видим, «Атлетико» очень серьезно к этому турниру подходит. И, на мой взгляд, структурно «Атлетико» выглядит помощнее, чем «Арсенал». Несмотря на то, что «Атлетико» играет на выезде, коэффициенты, которые предлагают букмекеры, несколько завышены на «Арсенал». Напротив все-таки не ЦСКА, а более выстроенная, умелая и сыгранная команда.
Мне кажется, есть смысл сыграть на то, что много голов не будет, но можно было бы попробовать вариант — «Атлетико» с форой (0) за очень хороший коэффициент — выше «двойки». Плюс, в первом тайме вряд ли команды сразу будут удивлять друг друга. Вряд ли они понесутся сломя голову вперед. Не жду высокой результативности от первого тайма. Скорее всего, если что и решится здесь, то во втором тайме. Предложу вариант «второй тайм результативнее первого».
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