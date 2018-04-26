Минздраву РФ предложили обучать волонтеров оказанию доврачебной помощи наркоманам

Участники заседания совета по проблемам наркомании при Совете Федерации рекомендуют министерству здравоохранения РФ предусмотреть возможность обучения добровольцев по оказанию доврачебной помощи в сфере профилактики наркомании. Соответствующее предложение содержится в проекте рекомендаций к заседанию.

«Рекомендовать министерству здравоохранения РФ предусмотреть возможность обучения добровольцев (волонтеров) с использованием современных симуляционных центров для приобретения необходимых навыков по оказанию доврачебной помощи, в том числе в сфере профилактики наркомании», — отмечается в материалах к заседанию.

Ранее в верхней палате парламента предложили провести всероссийский форум для волонтеров, занимающихся профилактикой наркомании.