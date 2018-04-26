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Минздраву РФ предложили обучать волонтеров оказанию доврачебной помощи наркоманам
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Минздраву РФ предложили обучать волонтеров оказанию доврачебной помощи наркоманам 

Агентство «Москва» 33 минуты назад
Участники заседания совета по проблемам наркомании при Совете Федерации рекомендуют министерству здравоохранения РФ предусмотреть возможность обучения добровольцев по оказанию доврачебной помощи в сфере профилактики наркомании. Соответствующее предложение содержится в проекте рекомендаций к заседанию.
«Рекомендовать министерству здравоохранения РФ предусмотреть возможность обучения добровольцев (волонтеров) с использованием современных симуляционных центров для приобретения необходимых навыков по оказанию доврачебной помощи, в том числе в сфере профилактики наркомании», — отмечается в материалах к заседанию.
Ранее в верхней палате парламента предложили провести всероссийский форум для волонтеров, занимающихся профилактикой наркомании.
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