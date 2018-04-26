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В Домодедове назвали победителей игры «Калейдоскоп профессий. Кулинарная битва»
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В Домодедове назвали победителей игры «Калейдоскоп профессий. Кулинарная битва» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Домодедове определили победителей молодежной игры по профориентации «Калейдоскоп профессий. Кулинарная битва», в ходе борьбы участники приготовили для жюри два блюда, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.
Двадцать пятого апреля на базе профессионального колледжа «Московия» состоялся финал десятой молодежной профориентационной игры «Калейдоскоп профессий. Кулинарная битва». Ранее, 12 апреля, по итогам отборочного тура были определены три финалиста: команды «Взгляд», «Южане» и «Жгучий чили». Также для участия в мероприятии был приглашен специальный гость — команда «Московия».
«В этом году (2018 году — ред.) молодежная игра «Калейдоскоп профессий» проходит в новом необычном формате. Команды сразились в настоящем кулинарном поединке. На одних и тех же кухнях, с одинаковым оборудованием и набором продуктов участникам предстояло за 60 минут приготовить и сервировать два блюда: пасту «Карбонара» и кисель», — говорится в сообщении.
В упорной борьбе места распределились следующим образом: первое место — команда «Южане» (ГДК «Южный»), второе место у представителей команды «Жгучий чили» (Белостолбовский ГДК), третье — у команды «Взгляд» (Павловский СДК).
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