Ещё
В Выхине-Жулебине прошел «Волонтерский урок»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Выхине-Жулебине прошел «Волонтерский урок» 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В ТЦСО «Жулебино» для сотрудников и всех желающих прошел «Волонтерский урок».
«Волонтеры — это добрые, ответственные, коммуникабельные люди, у которых есть свободное время. Они всегда готовы прийти на помощь. Быть волонтером — объективно и реально посмотреть на вещи, на себя, на тех, кому помогаешь. Часто такие люди пережили в жизни некую проблему, испытали стресс, теперь, когда они справились сами, помогать другим для них важно», — говорится на сайте учреждения.
В рамках «урока» волонтер Полина Стародубцева рассказала о видах и направлениях волонтерства, о ближайших акциях и о том, как можно вступить в ряды «Мосволонтера». (вт)
Управа района Выхино-Жулебино: последние новости
В городах, где пройдет чемпионат мира по футболу, запретят оборот гражданского оружия Жители Выхина-Жулебина написали тест по истории войны На Лермонтовском проспекте прошли соревнования по робототехнике
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»200
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Липницкая удивила откровенным фото10
17-летняя биатлонистка обвинила тренера в домогательствах140
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение