В Выхине-Жулебине прошел «Волонтерский урок»

В ТЦСО «Жулебино» для сотрудников и всех желающих прошел «Волонтерский урок».

«Волонтеры — это добрые, ответственные, коммуникабельные люди, у которых есть свободное время. Они всегда готовы прийти на помощь. Быть волонтером — объективно и реально посмотреть на вещи, на себя, на тех, кому помогаешь. Часто такие люди пережили в жизни некую проблему, испытали стресс, теперь, когда они справились сами, помогать другим для них важно», — говорится на сайте учреждения.

В рамках «урока» волонтер Полина Стародубцева рассказала о видах и направлениях волонтерства, о ближайших акциях и о том, как можно вступить в ряды «Мосволонтера». (вт)