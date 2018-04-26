«Спартак» хочет приобрести форварда луганской «Зари»

Московский «Спартак» проявляет интерес к нападающему луганской «Зари» Юри Фрейтасу. 22-летний бразилец может перебраться в стан «красно-белых» уже в начале лета 2018 года, сообщает «Спорт День за Днём».

О том, сколько москвичи готовы заплатить за молодого нападающего не сообщается.

Напомним, в текущем сезоне чемпионата Украины Фрейтас записал на свой счёт восемь забитых голов в 21 матче.

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