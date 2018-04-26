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В Александровском саду проведут профилактику горелки Вечного огня
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В Александровском саду проведут профилактику горелки Вечного огня 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Предпраздничную профилактику горелки Вечного огня в Александровском саду в Москве проведут 4 мая, сообщили журналистам в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы. ‬
"4 мая в канун празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне МОСГАЗ проведет торжественную профилактику горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду", — говорится в сообщении. ‬
Отмечается, что саму процедуру профилактики будет предварять церемония, в которой примут участие руководитель департамента Гасан Гасангаджиев, глава АО «МОСГАЗ» Юрий Колосков, артист театра и кино, общественный деятель, народный артист СССР Василий Лановой, ветеран Великой Отечественной войны и газового хозяйства Николай Морозов. ‬
‬Как рассказали в департаменте, специалисты компании проводят обязательную профилактику уникального газогорелочного устройства раз в месяц и дополнительно перед государственными праздниками, такими как День защитника Отечества и День Победы, благодаря чему поддерживается постоянное горение пламени. ‬
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