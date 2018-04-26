«Реал» — террористы Европы

«Результат в Мюнхене с точки зрения «Реала» был лучшим моментом в игре подопечных Зинедина Зидана : они сумели выдержать натиск «Баварии», которые был безудержным в ее попытке сравнять счет, где Франк Рибери играл ключевую роль всех комбинации хозяев, действуя остро и решительно. Он дал понять, что Дани Карвахалю не придется комфортно, и защитник гостей впоследствии был вынужден уйти с поля из-за травмы, после чего ответственность за опеку француза легла на плечи Лукаса Васкеса , которому также пришлось изо всех сил держать визави. Несмотря на положительный результат для мадридцев, здорово видеть снова расцветающего Рибери», — пишет AS.

Собственные просчеты «Баварии» и ее кадровые проблемы

«Большинство болельщиков было уверено, что матч в Мюнхене станет противостоянием машин по забиванию голов Роберта Левандовски и Роналду, однако на первый план вышли Йозуа Киммих и Марсело. Оба футболиста по своей натуре вовсе на защитники, и им нравится постоянно атаковать… Тот факт, что Никлас Зюле и Киммих после матча заявили, что «Бавария» должна была побеждать со счетом 5:2 или 7:2 говорит о том, насколько команда чувствует себя обделенной, — к счастью, игроки считают, что обделили они себя сами», — отмечает Süddeutsche Zeitung.

«Плохие новости для для чемпиона Германии. Его проблемы усугубляются травмой основного центрального защитника Жерома Боатенга . Для оплота обороны мюнхенцев, который вчера повредил бедро, судя по всему, клубный сезон закончен, а восстановление займет от четырех до шести недель», — сообщает Bild

«Все та же история»

«Все та же история», — гласит заголовок каталонского издания Mundo Deportivo. Так оно отреагировало на решение арбитра матча Бьорна Куйперса не назначить пенальти в ворота «Реала» после падения Роберта Левандовски, на котором якобы нарушал правила Карвахаль в первом тайме.

«Рефери не дал чистый 11-метровый удар за фол защитника на форварде «Баварии». Мадридский клуб использовал свои шансы и оседлал удачу против более убидетльного соперника», — жалуется медиа из Барселоны.

Еще не вечер

«Мы не сдаемся!», — с таким заголовком вышла мюнхенская TZ. На главном фото издания запечатлен момент, когда лишь реакция Кейлора Наваса спасла гостей от второго пропущенного в матче гола.

Также медиа не преминуло напомнить, что в первом поединке четвертьфинала «Ювентус» и вовсе проиграл «Реалу» 0:3, но в гостях выигрывал 3:0 и был близок к тому, чтобы соперники провели дополнительное время.

В гостях хорошо, а дома — хуже

«В третий раз кряду мадридский коллектив выходит победителем на «Альянц Арене», и после столь же успешных результатов в Париже и Турине это демонстрирует то, что дружина Зидана все еще способно терроризировать лучшие команды Европы на их поле. Показатели подопечных французского наставника в гостевых матчах разрушающие: победы в Риме, Неаполе, Мюнхене (дважды), Париже и Турине. Его команда сыграла вничью в Манчестере против местного «Сити» и проиграла лишь «Вольфсбургу» и «Атлетико», но в обоих случаях прошла в следующий раунд — что интересно, ведь дома «Реал» испытывает большие трудности», — отмечает Marca.

«Только «Тоттенхэму» удалось в этом сезоне избежать поражения от действующего чемпиона Европы, мира и Испании и даже победить в домашних стенах (3:1)… Только во второй раз в своей истории «Сливочные» смогли победить на выезде в 1/8, четвертьфинале и полуфинале. В прошлый раз это случилось в сезоне 1961/1962, когда были повержены «Вашаш» (2:0), «Оденсе» (3:0), «Ювентус» (1:0) и в полуфинале — «Стандард» (2:0), но любопытно, что в финале «Реал» проиграл «Бенфике» 3:5».