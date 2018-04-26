Игорь Колыванов: «В Мадриде „Бавария“ способна на сюрприз»

Главный тренер московского «Торпедо» Игорь Колыванов после первого полуфинального матча Лиги чемпионов «Бавария» — "Реал" (1:2) отметил, что немцы способны преподнести сюрприз на выезде. Ответная встреча состоится в Мадриде 1 мая.

— Не назвал матч в Мюнхене фееричным: команды начали с опаской, потом футболисты стали получать травмы и у «Баварии» немного поменялась схема, но хозяева сумели забить, — говорит Колыванов. — Что касается «Реала», то когда появляются шансы, он их реализует: два момента — два гола. Немцы могли сравнять счет и даже победить, но им всегда чего-то не хватает, когда соперничают именно с мадридцами. На этот раз мюнхенцы, как мне показалось, не до конца претворили в жизнь свои задумки. Плюс допустили катастрофическую ошибку в обороне.

— Для вас уже понятен исход противостояния?

— Я бы не стал говорить, что «Бавария» не сможет отыграться на «Сантьяго Бернабеу», шансы 60 на 40 в пользу испанцев. Хотя немцы способны преподнести сюрприз, тем более, мадридцы не очень хорошо действуют от обороны, привыкли показывать атакующий футбол. Если их заставят защищаться, то возникнут проблемы.

— Но ведь у «Баварии» может не сыграть травмированный лидер — Роббен…