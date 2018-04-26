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В курской школе №12 открыли памятную досту Степану Перекальскому
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В курской школе №12 открыли памятную досту Степану Перекальскому 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Событие приурочили сразу к нескольким памятным датам: 120-летию со дня рождения С. Н. Перекальского, 75-летию освобождения города Курска от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию победы в Курской битве
Мемориальная доску школе, которой присвоено имя героя, подарили члены Совета ветеранов города Курска. На открытие присутствовали представители администрации, педагоги и школьники.
В 1943 году дивизия под командованием Степана Перекальского первой вступила в Курск и полностью освободила его. 8 февраля, поднимая в атаку бойцов 1089-го стрелкового полка, на одной из улиц города, ныне носящей его имя, Перекальский был смертельно ранен. За мужество и героизм, проявленные в боях, полковнику Перекальскому было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Помимо этого Степан Николаевич награждён орденами Ленина и Красного Знамени. Похоронен на Никитском кладбище.
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