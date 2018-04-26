В курской школе №12 открыли памятную досту Степану Перекальскому

Событие приурочили сразу к нескольким памятным датам: 120-летию со дня рождения С. Н. Перекальского, 75-летию освобождения города Курска от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию победы в Курской битве

Мемориальная доску школе, которой присвоено имя героя, подарили члены Совета ветеранов города Курска. На открытие присутствовали представители администрации, педагоги и школьники.

В 1943 году дивизия под командованием Степана Перекальского первой вступила в Курск и полностью освободила его. 8 февраля, поднимая в атаку бойцов 1089-го стрелкового полка, на одной из улиц города, ныне носящей его имя, Перекальский был смертельно ранен. За мужество и героизм, проявленные в боях, полковнику Перекальскому было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Помимо этого Степан Николаевич награждён орденами Ленина и Красного Знамени. Похоронен на Никитском кладбище.