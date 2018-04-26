Санкт-Петербург посетят 400 тысяч болельщиков во время ЧМ-2018

Санкт-Петербург рассчитал, сколько болельщиков примет во время предстоящего чемпионата мира. Как сообщает ТАСС, местное правительство ожидает, что город посетят не менее 400 тысяч болельщиков.

"Ожидается, что Северную столицу во время ЧМ-2018 посетят не менее 400 тысяч человек. Это будут футбольные болельщики с семьями", — было заявлено в официальном сообщении.

Также пресс-служба города уведомляет, что в период с 25 мая по 25 июля будут ужесточены правила постановки на миграционный учет иностранных граждан. Органы миграционной службы будут работать в усиленном режиме.

Ранее стало известно, что некоторые районы объявят «сухой закон» во время мундиаля.