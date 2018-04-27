Брэден Холтби: «В такой игре все может решить какой-то отскок» 

Вратарь «Вашингтона» Брэден Холтби после поражения в первом матче четвертьфинала Кубка Стэнли с «Питтсбургом» (2:3) отметил, что когда играют равные команды, то итог встречи определяют детали. Напомним, что «Кэпиталз» в третьем периоде пропустили три шайбы за пять минут.
— Иногда мы играли хорошо, а и иногда лучше смотрелся «Питтсбург». Это была одна из таких игр, в которой каждая команда имеет много шансов, и никто не знает, что произойдет в итоге. Все решает какой-то отскок или что-то типа того, — цитирует Кузнецова Washington Post.