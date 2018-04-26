Омский полумарафон-гандикап впервые пройдет в формате «ЗаБега»

Организаторы всероссийского полумарафона «ЗаБег», который 20 мая объединит 15 городов РФ, рассказали о формуле расчёта «Беговой столицы России», уникальных медалях и других «фишках» события в Омске.

Крупный спортивный проект «ЗаБЕГ» впервые пришел на улицы российских городов в 2017 году. Тогда пробежать в едином порыве полумарафон и «дистанции-спутники» решили 50 тысяч человек из 10-ти городов страны. На второй год существования проекта стать его частью намерены несколько новых «полисов», включая Омск. Именно поэтому наш полумарафон-гандикап, проводимый с 1996 года, пройдет в обновленном, но узнаваемом формате.

— Безусловно, бег — самый доступный вид физической активности, — отметил глава областного Минспорта Дмитрий Крикорьянц . — В Омске очень ценят и любят свои забеги — Сибирский международный марафон, Рождественский полумарафон и другие события серии. Сегодня новый формат и импульс к развитию получает «Весенний полумарафон». Ну а уровень команды SIM иллюстрирует тот факт, что омичей охотно приглашают «выстраивать» марафоны в других городах России.

На церемонии открытия «Весеннего полумарафона» в 2017 году Дмитрий Крикорьянц признался, что травма ноги в этот раз не позволяет ему лично выйти на старт. Нынешней весной министр готов взять «тестовую нагрузку» и попробовать себя на дистанции в 2 км.

Многолетний директор серии забегов «Сибирский международный марафон» Константин Подбельский рассказал, что с интересом воспринял идею стать частью Всероссийского полумарафона «ЗаБег», который проводится ровно в те же сроки, что и наш «Весенний полумарафон». При этом Омск, единственный из 15-ти городов-участников проекта, сохранит свою фирменную систему старта с гандикапом.

— Это было условием, которое мы сразу проговорили с организаторами. Наш полумарафон вновь пройдет по Набережной Тухачевского и «Зелёному острову», со стартом и финишем в «Омской крепости». Участникам будут доступны дистанции в 2 км, а также 5, 10,5 и 21,1 км. Число выходящих на старт в этом году ограничено — 2000 человек. Зато футболки и медали получат все бегуны, корректно завершившие дистанцию. Выдача стартовых пакетов состоится 19 мая в библиотеке Пушкина.

Футболки и медали участников «ЗаБега» из разных городов будут иметь свою изюминку: на них изобразят «знаковый» для населенного пункта объект (исключение составят Москва и Казань, пожелавшие сохранить свой дизайн наград). В Омске таким символом выбрана библиотека Пушкина, но в будущем создатели «ЗаБега» планируют определять «эмблему» при помощи самих горожан. Об этом рассказал столичный гость пресс-конференции Кирилл Воробьёв . Также организатор «ЗаБега» поведал о возможности пробежать полумарафон онлайн.

— Выйти на старт можно не только в 15-ти заявленных городах, но и любой точке России. Для этого нужно пройти регистрацию, оплатить стартовый взнос, записать «трек» своей пробежки 20 мая и отправить его организаторам. В данный момент стоимость участия в «ЗаБеге» — 600 рублей для дистанций 2 и 5 км, 900 рублей — для 10,5 и 21,1 км.

Еще одной «фишкой» события будет определение «Беговой столицы России» (в 2017 году ею стала Казань), которая рассчитывается по спецформуле. Здесь учитывается длина дистанции, на которую выходили горожане, скорость ее преодоления, а также число бегунов к общей численности населения города.

— Бег занимает важное место в моей жизни. Что нужно для бега? Кроссовки и желание бежать! Сейчас, после завершения карьеры, бегаю шесть раз в неделю. Вообще биатлонисты кроме бега немало времени уделяют и велосипеду. За тренировку доводилось проезжать 190 км. Что касается бега, свой лучший полумарафон я пробегала за 1 час 45 минут.

Похоже, именно эти внушительные цифры навели Константина Подбельского на мысль предложить Яне роль пейсмейкера на одном из будущих омских забегов.