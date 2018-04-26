Музей Зеленограда отметит День танца

29 апреля отмечается Международный день танца. В этот день в Выставочном зале Музея Зеленограда (корпус 1410) будет жарко.

В здании Выставочного зала будет выступать танцевальный коллектив «Жар-птицы».

Гостей Музея ждут зажигательные ритмы и красота цыганских и испанских танцев. Среди членов танцевального коллектива — победители международных конкурсов Марина Богданова-Черниговцева, Юля Бегишева, Тася Щировская, Наталья Малкина и Светлана Семикина.

Выступление пройдет 29 апреля в 16.00. Вход на мероприятие свободный (3+).