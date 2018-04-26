Ещё
Музей Зеленограда отметит День танца
Далее:
Читайте также:
Ещё

Музей Зеленограда отметит День танца 

Префектура Зеленоградского административного округа 54 минуты назад
Фото: Наше Силино
29 апреля отмечается Международный день танца. В этот день в Выставочном зале Музея Зеленограда (корпус 1410) будет жарко.
В здании Выставочного зала будет выступать танцевальный коллектив «Жар-птицы».
Гостей Музея ждут зажигательные ритмы и красота цыганских и испанских танцев. Среди членов танцевального коллектива — победители международных конкурсов Марина Богданова-Черниговцева, Юля Бегишева, Тася Щировская, Наталья Малкина и Светлана Семикина.
Выступление пройдет 29 апреля в 16.00. Вход на мероприятие свободный (3+).
Префектура Зеленоградского административного округа: последние новости
МИЭТовец установил новый национальный рекорд по фридайвингу В преддверии Дня Победы в Зеленограде раздадут георгиевские ленточки Зеленоградцы могут встретиться с приютскими щенками
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»200
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Липницкая удивила откровенным фото10
17-летняя биатлонистка обвинила тренера в домогательствах140
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение