Юные спортсмены из Кирова успешно выступили на первенстве России по ушу

В Москве завершился чемпионат и первенство России по ушу (дисциплина «таолу»).

В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 31 субъекта РФ. Кировскую область представляли 4 спортсмена.

Соревнования проводились в трех половозрастных категориях (мальчики 9-11 лет, девочки 9-11 лет, юниоры 15-17 лет) и по трем видам (без оружия, с коротким оружием и с длинным оружием).

Абсолютным победителем в трех видах турнира стал кировский спортсмен Сергей Кулаков . По итогам соревнований он прошёл на первенство Европы, которое состоится 15 мая в Москве.

Второе место в соревнованиях с коротким оружием заняла кировчанка Станислава Куницына. Обоим ребятам по 10 лет.

Тренер кировских спортсменов Игорь Гулин отметил, что его воспитанники достойно выступили на первенстве, составив конкуренцию сильным соперникам.

«Сергей в прошлом году занял два первых и одно второе место, и в этом году главной нашей задачей было не ухудшить прошлые результаты, а улучшить их. Очень рад, что Станиславе удалось занять призовое место, она много для этого работала», — подчеркнул Игорь Гулин.

Тренер также добавил, что уровень организации и проведения первенства очень высок. Соревнования проводились во Дворце ушу, где созданы все условия для хорошего выступления спортсменов.

Фото — пресс-центр Правительства Кировской области