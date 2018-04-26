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Юные спортсмены из Кирова успешно выступили на первенстве России по ушу
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Юные спортсмены из Кирова успешно выступили на первенстве России по ушу 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В Москве завершился чемпионат и первенство России по ушу (дисциплина «таолу»).
В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 31 субъекта РФ. Кировскую область представляли 4 спортсмена.
Соревнования проводились в трех половозрастных категориях (мальчики 9-11 лет, девочки 9-11 лет, юниоры 15-17 лет) и по трем видам (без оружия, с коротким оружием и с длинным оружием).
Абсолютным победителем в трех видах турнира стал кировский спортсмен Сергей Кулаков. По итогам соревнований он прошёл на первенство Европы, которое состоится 15 мая в Москве.
Второе место в соревнованиях с коротким оружием заняла кировчанка Станислава Куницына. Обоим ребятам по 10 лет.
Тренер кировских спортсменов Игорь Гулин отметил, что его воспитанники достойно выступили на первенстве, составив конкуренцию сильным соперникам.
«Сергей в прошлом году занял два первых и одно второе место, и в этом году главной нашей задачей было не ухудшить прошлые результаты, а улучшить их. Очень рад, что Станиславе удалось занять призовое место, она много для этого работала», — подчеркнул Игорь Гулин.
Тренер также добавил, что уровень организации и проведения первенства очень высок. Соревнования проводились во Дворце ушу, где созданы все условия для хорошего выступления спортсменов.
Фото — пресс-центр Правительства Кировской области
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