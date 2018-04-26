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Академия волонтерства открылась на Сахалине
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Академия волонтерства открылась на Сахалине 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. 26 апреля на Сахалине открылась академия волонтерства, главной целью которой станет подготовка добровольцев к первым в истории зимним международным играм «Дети Азии», сообщается на сайте «Добровольцы России».
"На Олимпийских играх был хороший слоган: «Что для тебя может сделать бабушка, может сделать и волонтер». Он может подсказать, направить, посоветовать. Поэтому для нас самое важное в наших волонтерах — это огонь в глазах", — рассказал руководитель дирекции первых зимних международных игр «Дети Азии» Владимир Максимов.
Студентов академии ждут вводные лекции о том, что такое волонтерство, о специфике работы на спортивных соревнованиях и межкультурных отношениях.
Всего для организации первых зимних игр потребуется около тысячи волонтеров. Большей частью из них — около 95% — станут сахалинцы. Остальные приедут из других регионов России или из-за рубежа. По словам Владимира Максимова, 800 заявок от желающих уже есть.
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