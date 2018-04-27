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Кондуктора в Екатеринбурге оказались не в курсе повременного тарифа
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Кондуктора в Екатеринбурге оказались не в курсе повременного тарифа 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сам инцидент произошел накануне, когда девушка решила впервые попробовать повременной тариф в действии.
«Я проехала на трамвае № 4 от остановки «Куйбышева — Луначарского» до кольца, там пересела на трамвай № 6. Подошла к кондуктору и спросила, какие документы нужно предъявить для проезда по временному тарифу: Е— карту или оплаченный ранее билет на 30 минут. В ответ женщина сказала, что бесплатно по одному билету на двух трамваях можно ездить, только если предыдущий трамвай сломался. Смотреть на билет отказалась. Я предлагала разобраться в ситуации, но она перестала меня слушать. При этом настаивать на оплате проезда она также не стала», — рассказала корреспонденту «ФедералПресс» жительница Екатеринбурга Елена Пермякова.
В мэрии при этом заявили, что кондуктор не может «запутаться», поскольку оплата проезда как в случае использования повременного тарифа, так и обычного происходит идентично.
«Все кондуктора проходят инструктажи, за которые они расписываются. Что вы повременным тарифом пользуетесь, что нет — принцип работы идентичен: вы передаете карту кондуктору, он ее прикладывает (в случае с временным тарифом на чеке печатаются оставшиеся минуты — прим. Ред). Как кондуктор может запутаться? Этим тарифом много кто пользуется и еще ни разу не поступало аналогичного вопроса. Если такая ситуация возникает, мы приносим свои извинения», — прокомментировал ситуацию «ФедералПресс» помощник по взаимодействию со СМИ замглавы администрации города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгения Архипова Василий Амбалов.
Напомним, новая схема оплаты проезда в общественном транспорте Екатеринбурга начала работать еще в конце прошлого года. Повременный тариф является альтернативой обычному.
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