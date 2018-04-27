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В Крыловском районе назначен новый прокурор
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В Крыловском районе назначен новый прокурор 

Новая Кубань 55 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 27 апр. — Новая Кубань. Приказом генерального прокурора РФ Юрия Чайки бывший заместитель прокурора Прикубанского округа Краснодара Вячеслав Мелентьев назначен прокурором Крыловского района. ;
Вячеслав Мелентьев Фото / prokuratura-krasnodar.ru  Вячеслав Мелентьев родился в 1981 году, выпускник Российской правовой академии Министерства юстиции РФ. В 2004 году начал работать в органах прокуратуры города Иркутстка. Интересно, что в то время заместителем прокурора Иркутской области был Леонид Коржинек, который впоследствии 10 лет (с 2006 по 2016 гг.) занимал должность прокурора Краснодарского края. В настоящее время Коржинек — замгенпрокурора РФ.
Вячеслав Мелентьев переехал на Кубань в 2009 году, с тех пор он трудился на должности заместителя прокурора Прикубанского округа Краснодара.
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