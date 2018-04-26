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В Челябинске районную эстафету свернули из-за визита полпреда президента
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В Челябинске районную эстафету свернули из-за визита полпреда президента 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
В Тракторозаводском районе 26 апреля частично отменили проведение ежегодной легкоатлетической эстафеты. Как сообщили читатели 74.ru, соревнования не состоялись из-за визита в Челябинск полномочного представителя президента в УрФО Игоря Холманских. Но официально, с их слов, организаторы объяснили такое решение плохой погодой.
В этом году легкоатлетическая эстафета на ЧТЗ должна была пройти в 72-й раз. Её старт запланировали на 14 часов. Маршрут проходил по проспекту Комарова от Сада Победы до улицы Бажова и растянулся на пять тысяч метров. Сначала дистанцию предстояло пробежать школьникам, затем воспитанникам спортшкол, а после — представителям молодёжных движений, коллективов компаний и предприятий района.
Сразу несколько читателей сообщили сегодня 74.ru, что большинство участников не смогли принять участие в состязаниях.
— Эстафета в итоге была только среди школьников, — рассказала одна из участниц. — У спортивных школ и остальных её отменили.
— После начальных классов забеги соединили, — уточнил другой участник. — Первая и вторая команды среднего звена бежали в одном забеге. Нам сказали, что в город приедет важный человек, поэтому к 16:00 дороги должны быть свободными.
Полпред помешал эстафете на ЧТЗ  — Эстафету отменили в последний момент, — рассказал 74.ru один из бегунов. — Мы должны были бежать после 15:00. В итоге нам сообщили, что только дети будут бегать, так как по времени они успевают закончить соревнования до 16:00. Неофициально нам сказали, что в это время здесь должен проезжать Холманских. По официальной версии — всё отменили из-за погодных условий.
Региональное управление МЧС действительно распространило в 13 часов экстренное предупреждение об ухудшении погоды. Но, по прогнозам Челябгидрометцентра, ливни и штормовой ветер ожидают не раньше восьми часов вечера.
На момент выхода этого материала связаться с организаторами эстафеты и ответственными за неё представителями администрации Тракторозаводского района не удалось. Представители региональных властей подтвердили 74.ru, что Игорь Холманских действительно прибывает сегодня в Челябинск на вечернюю игру юниорского чемпионата мира по хоккею. Матч четвертьфинала начнётся в 19:30 в ледовой арене «Трактор». За право выхода в полуфинал будут бороться команды России и США.
Утром Игорь Холманских вместе с Борисом Дубровским награждал победителей и призёров проекта «Славим человека труда!» в Новом Уренгое. По данным 74.ru, в челябинский аэропорт полпред прибыл около пяти часов вечера.
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