Веломарафон «Наследники Победы» стартовал в Нижегородской области

Он будет состоять из 13 этапов и охватит 13 районов. Об этом сообщают оганизаторы.

Марафон в честь Победы в Великой Отечественной войне проводится уже четвертый год подряд. Протяженность маршрута составляет 1000 километров. Перед стартом участники получили благословение в Городецком Феодоровском мужском монастыре, а затем направились к районной администрации, где состоялась торжественная церемония открытия. Участники веломарафона получили из рук почетного гражданина города Городца, ветерана труда Петра Пугачева знамя «Наследников Победы». В этом году во все районы также будет передаваться благодатный огонь из Иерусалима.

Сразу после митинга участники веломарафона отправились в Семенов.

Напомним, в прошлом году в веломарафоне «Наследники Победы» приняли участие более 300 человек.

Фото предоставлено организаторами